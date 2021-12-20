 

Россия отправит Чубайса и Набиуллину в Анкару для спасения турецкой экономики

20.12.2021, 13:11, Разное
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В кабинете министров РФ сообщили о завершении формирования рабочей группы, члены которой вылетят в ближайшие дни в Анкару с целью оказания консультативных услуг турецкому правительству для преодоления экономического кризиса в стране.

В состав делегации войдут представители министерств и ведомств, советники президента, депутаты Госдумы и представители общественности. Возглавят комиссию российско-турецкой помощи представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Чубайса и Набиуллину отправят в ТурциюПеред вылетом российские эксперты рассказали журналистам о мерах, которые они предлагают принять турецким властям для стабилизации ситуации.

– Мне кажется, туристическая отрасль Турции нуждается в иностранных инвестициях. Это могут быть как прямые вложения, например, от предпринимателей из США, так и транши от МВФ, – отметил Чубайс.

– Я бы предложила турецким коллегам эффективный механизм борьбы с инфляцией, отлично зарекомендовавший себя в России. Речь, прежде всего, о повышении ключевой ставки. В условиях Турции это могло бы быть и 40 процентов. А кредиты, как правильно заметил Анатолий Борисович [Чубайс], можно взять на внешних рынках, – добавила Набиуллина.

В первый день визита российские специалисты встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В последующие комиссия посетит Сиде, Аланию, Анталию, Мармарис и Каппадокию.

В этом году турецкая лира упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. В годовом эквиваленте её падение составило 134 процента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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