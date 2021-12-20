 

Зеленский, Гройсман и Разумков лидируют в рейтинге доверия – опрос

20.12.2021, 13:02, Новости дня
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Зеленскому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 61%; Гройсману доверяют 32% и 60% не доверяют; Разумкову доверяют 30%, а 41% – не доверяют, еще четверть украинцев не знают его.

Остальные политики расположились в рейтинге следующим образом:

лидеру “Батьківщини” Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 73%;
пятому президенту и лидеру “Европейской солидарности” Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 75%;
сопредседателю “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрию Бойко доверяют 22%, не доверяют – 61%, не знают его – 15%.Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился 14–16 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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