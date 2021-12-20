 

Ледокол “Арктика” взял под проводку караван до порта Певек

20.12.2021, 12:48, Разное
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Караван состоит из судов “Юрий Аршеневский”, “Полар Кинг”, “Инженер Трубин” и дизельного ледокола “Капитан Драницын”. Дорога до порта Певек займет 20 суток.

Генеральный директор “Атомфлота” Мустафа Кашка отметил, что взаимодействие между заказчиками проекта, Минвостокразвития и “Атомфлотом” позволило выделить ледокол, необходимый для доставки грузов в Певек.

“Проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола “Арктика”. Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и станут использоваться в качестве рекомендаций при переходе к круглогодичной навигации”, – сказал он.

При госкорпорации “Росатом” работает штаб реагирования на сложную для ледоходства ледовую обстановку на Северном морском пути под руководством директора дирекции СМП Вячеслава Рукши.

Определены приоритетные для отправки грузы. Также проработана схема перехода в Певек для теплоходов “Юрий Аршеневский”, “Инженер Трубин” и “Полар Кинг”, проводку которых обеспечивает ледокол “Арктика”. Сейчас прорабатывается возможность второго рейса.

Ранее другой атомный ледокол “Атомфлота” – “Таймыр” – завершил проходку каравана из семи судов. Ледокол “Вайгач” работал с судами с 22 ноября по 6 декабря 2021 года.



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