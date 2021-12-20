 

На Камчатке обнаружили труп депутата

20.12.2021, 12:46, Разное
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…сделавшего фото на фоне сотен убитых гусей.

Депутата Магаданской городской думы, бывшего члена «Единой России» Александра Крамаренко нашли мертвым в его офисе на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Магаданской области.

«Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Погибшего обнаружили после 22:00 (14:00 по мск) в воскресенье. Рассматриваются несколько версий гибели депутата, среди которых «противоправные действия» в отношении погибшего и суицид, сообщили изданию Znak.com в региональном управлении СК.

Именно Крамаренко, по данным «Новой газеты», позировал с ружьем на фото рядом с надписью «Чукотка-2021» на фоне сотен убитых гусей. СУ СК РФ по Чукотскому округу ранее возбудило в отношении Крамаренко уголовное дело о незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК).

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Браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен птиц, оказался депутат-единорос из Магадана Александр Крамаренко

Следователи установили, что снимок с надписью «Чукотка 2021», выложенной из тушек мертвых гусей, был сделан в период с 14 по 17 мая в 60 километрах от Анадыря. Силовики насчитали на фото не менее 178 птиц, ущерб оценили в 700 тысяч рублей.

В середине июня один из читателей «Новой газеты» назвал фамилию, имя, отчество и должность предполагаемого браконьера, позировавшего на фоне сотни убитых диких гусей. Им оказался депутат-единорос Александр Крамаренко. Фото было сделано до начала охотничьего сезона. Сам он утверждал, что снимок — результат работы в «фотошопе». После этого «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Источник: Новая газета



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