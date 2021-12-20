 

Названы симптомы, указывающие на тромбы в ногах и легких человека

20.12.2021, 12:43, Разное
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Профессор Марк Уайтли объяснил, как своевременно распознать у себя образование тромба. Известно, что это осложнение является одними из самых распространенных после коронавируса.
Тромбы формируются и в других случаях. Зачастую с проблемой сталкиваются люди, которые ведут сидячий образ жизни. В любом случае, если диагноз будет своевременным, появляется больше шансов избежать опасных последствий.

С обращением к врачу нельзя тянуть, если на ноге появилась твердая шишка. К тревожным признаком относятся дискомфортные ощущения, которые мешают наступать на ногу. На тромбы в легких указывает дыхательная недостаточность, боль в верхней части спины и груди. Обычно проблема проявляется сухим кашлем и одышкой.

Эффективным способом профилактики тромбоза являются ежедневные прогулки. Когда дают о себе знать болевые ощущения, необходимо измерить давление. Если показатели снижены и присутствует дискомфорт в груди, то на лицо признаки сердечно-сосудистой «катастрофы».

Источник: www.medikforum.ru



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