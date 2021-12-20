 

Мнение: Ну – с Днем Чекиста!

20.12.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Пулеметчики ВОВ.

Ха-ха! У меня во френд-ленте – Сергей Марков, самый что ни на есть путинский “консультант”, завсегдатай всех путинских ток-шоу. И вот он в ФБ написал “поздравление” к дню Чекиста. Но какое это поздравление! Я там выделил самые забойные части:

“Поздравляю всех, кто считает День Чекиста своим праздником! Это сегодня праздник не наследников чекистов, которые залили Россию кровью, которые тысячами убивали священников, которые виновны в уничтожении миллионов ни в чем не невинных людей.

Это праздник тех, кто спас Россию в команде Путина на рубеже 90х и 00х, выведя Россию из кризиса. Это праздник тех, кто сейчас противостоит удару коалиции англосаксонских “чекистов”, то есть коалиции спецслужб стран НАТО, во главе с США и Британией. Это праздник правящей в России команды. А они считают себя наследниками не убийц, а тех разведчиков и контразведчиков, которые со всем своим умом, волей сражались за Россию во все периоды ее противоречивой истории. Они считают себя наследниками не тех, кто избивали невинных людей в подвалах НКВД, а тех, кто отдавал жизнь в батальонах НКВД, сражаясь с фашистской агрессией”.

Подлинный текст! Такое прочтешь – и не сразу поймешь: это все же поздравление или плевок в лицо?

Но по существу мне возразить Маркову практически нечего: даже про “батальоны НКВД” чувствуется более чем толстый намек: все же знают, как именно “сражались с фашистской агрессией” те батальоны – главным образом расстреливая из пулеметов собственные отступающие части. В общем, ЖОСТКО получилось. Так, пожалуй, и я бы поздравил (2019).

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек

22.01 / Королева после передачи о Пугачевой призвала присоединиться к движению за чистоту телевидения

03.03 / Личное: “Так влюблен, что кажется неправдоподобным”

04.10 / Деревню в США завалило гробами

31.07 / Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель

24.02 / Учителя могут быть главными источниками заражения SARS-Cov-2 в школах

08.09 / Медики назвали 5 признаков, указывающих на серьезные проблемы с легкими

05.08 / Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

15.07 / Может быть, не в камерах дело?

25.03 / Мнение: О сбывшемся кошмаре для Путина & Co.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика