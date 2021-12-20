Мнение: Ну – с Днем Чекиста!



Пулеметчики ВОВ.

Ха-ха! У меня во френд-ленте – Сергей Марков, самый что ни на есть путинский “консультант”, завсегдатай всех путинских ток-шоу. И вот он в ФБ написал “поздравление” к дню Чекиста. Но какое это поздравление! Я там выделил самые забойные части:

“Поздравляю всех, кто считает День Чекиста своим праздником! Это сегодня праздник не наследников чекистов, которые залили Россию кровью, которые тысячами убивали священников, которые виновны в уничтожении миллионов ни в чем не невинных людей.

Это праздник тех, кто спас Россию в команде Путина на рубеже 90х и 00х, выведя Россию из кризиса. Это праздник тех, кто сейчас противостоит удару коалиции англосаксонских “чекистов”, то есть коалиции спецслужб стран НАТО, во главе с США и Британией. Это праздник правящей в России команды. А они считают себя наследниками не убийц, а тех разведчиков и контразведчиков, которые со всем своим умом, волей сражались за Россию во все периоды ее противоречивой истории. Они считают себя наследниками не тех, кто избивали невинных людей в подвалах НКВД, а тех, кто отдавал жизнь в батальонах НКВД, сражаясь с фашистской агрессией”.



Подлинный текст! Такое прочтешь – и не сразу поймешь: это все же поздравление или плевок в лицо?

Но по существу мне возразить Маркову практически нечего: даже про “батальоны НКВД” чувствуется более чем толстый намек: все же знают, как именно “сражались с фашистской агрессией” те батальоны – главным образом расстреливая из пулеметов собственные отступающие части. В общем, ЖОСТКО получилось. Так, пожалуй, и я бы поздравил (2019).