Лидер «Комитета против пыток» оценил закон об ужесточении наказания

Председатель признанной иностранным агентом организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин рассказал, чего ждет от законопроекта об ужесточении наказаний за пытки для представителей власти, внесенного в Госдуму.

Ужесточение санкции за пытки и перевод этого преступления из категории тяжких преступлений в особо тяжкие – это положительный сигнал, но есть вероятность того, что несколько учреждений останутся вне законопроекта.

«То, что пытка переводится в категорию особо тяжких, – это, безусловно, плюс. Но весь вопрос в том, как сформулирован состав. Меня на сегодняшний день интересует, будут ли туда попадать те преступления, которые реально совершают силовики», – сообщил эксперт «Ридусу».

По словам Каляпина, законопроект в его нынешнем виде может не затронуть тему пыток, которые применяют сотрудники полиции «с самыми разными целями, не имеющими отношения к принуждению к даче показаний». Как отметил эксперт, «в полиции они распространены больше, чем в системе ФСИН».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений УК России, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти.