Лидер «Комитета против пыток» оценил закон об ужесточении наказания
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Председатель признанной иностранным агентом организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин рассказал, чего ждет от законопроекта об ужесточении наказаний за пытки для представителей власти, внесенного в Госдуму.
Ужесточение санкции за пытки и перевод этого преступления из категории тяжких преступлений в особо тяжкие – это положительный сигнал, но есть вероятность того, что несколько учреждений останутся вне законопроекта.
«То, что пытка переводится в категорию особо тяжких, – это, безусловно, плюс. Но весь вопрос в том, как сформулирован состав. Меня на сегодняшний день интересует, будут ли туда попадать те преступления, которые реально совершают силовики», – сообщил эксперт «Ридусу».
По словам Каляпина, законопроект в его нынешнем виде может не затронуть тему пыток, которые применяют сотрудники полиции «с самыми разными целями, не имеющими отношения к принуждению к даче показаний». Как отметил эксперт, «в полиции они распространены больше, чем в системе ФСИН».
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на ужесточение положений УК России, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти.
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