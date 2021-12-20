 

Москва решила добиваться возвращения бизнесмена Клюшина

20.12.2021, 12:28, Новости дня
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Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина, экстрадированного из Швейцарии в США, сообщил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Безусловно, будем добиваться его (российского бизнесмена Владислава Клюшина) возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений», – цитирует РИА «Новости» Лукьянцева.

По его словам, ситуация вокруг экстрадиции – очередной эпизод «охоты» США за россиянами. «Да, это очередной эпизод той самой охоты», – сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать это продолжением линии США по «охоте за гражданами России».

Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря. Представитель посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил, что выдача российского бизнесмена в США является очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на граждан РФ в третьих странах.

Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».

Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в РФ по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.



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