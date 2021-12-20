Подросток с «автоматом» прогулялся по Челябинску

В центре Челябинска заметили подростка с предметом, похожим на автомат Калашникова, предполагается, что этим предметом может быть страйкбольный АК, сообщают СМИ.

Подросток прошел с «автоматом» от площади Революции до остановки «Детский мир», информирует Ura.ru.

Большинство прохожих не обращает на него внимание, но один из них все же решил отбежать, увидев направленный на него автомат.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

«Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, то необходимо незамедлительно вызывать полицию», – подчеркнули в региональном УМВД.

Ранее двое школьников устроили стрельбу в воздух на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, оружие было изъято и направлено на экспертизу. Также в начале декабря ученик алтайской школы случайно выстрелил в подростка.