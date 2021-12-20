 

Подросток с «автоматом» прогулялся по Челябинску

20.12.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В центре Челябинска заметили подростка с предметом, похожим на автомат Калашникова, предполагается, что этим предметом может быть страйкбольный АК, сообщают СМИ.

Подросток прошел с «автоматом» от площади Революции до остановки «Детский мир», информирует Ura.ru.

Большинство прохожих не обращает на него внимание, но один из них все же решил отбежать, увидев направленный на него автомат.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

«Жителям настоятельно рекомендуем, если они стали очевидцами подобного поведения, то необходимо незамедлительно вызывать полицию», – подчеркнули в региональном УМВД.

Ранее двое школьников устроили стрельбу в воздух на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, оружие было изъято и направлено на экспертизу. Также в начале декабря ученик алтайской школы случайно выстрелил в подростка.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Ляшко: В мире пока не знают, нужно ли будет вакцинировать людей, которые переболели COVID-19

17.11 / Молодежь чаще стала переносить СOVID-19 с осложнениями – Степанов

13.10 / Во Львове усиливают карантин. Школы идут на каникулы, для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий нужен COVID-сертификат

09.03 / В Германии в некоторых федеральных землях вновь заработали спортзалы

06.10 / НБУ отреагировал на инцидент с журналистами “Схем” и главой “Укрэксимбанка”

29.07 / Белорусскую оппозиционерку Колесникову будут судить в закрытом режиме

25.02 / Пескова спросили о мнении Путина относительно памятника на Лубянской площади

13.11 / Путин заявил о прохождении РФ через серьезные испытания

18.11 / Подозреваемый в убийстве коллеги правоохранитель пытался сбежать в РФ – полиция

06.09 / Эстонские покупатели заполнили алкомаркеты в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика