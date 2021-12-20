“Фигура уже не та. Поплыла”, “До безобразия роскошная”. Тина Кароль без бюстгальтера пробежалась перед камерой
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Певица не стала надевать бюстгальтер, засветив грудь в откровенном декольте.
Тина Кароль прошлась вперед к камере, затем резко повернулась и убежала в сторону.
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“Фигура уже не та. Поплыла”, – прокомментировала подписчица leotards_kup.
“До безобразия роскошная”, – написала orhobanda.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
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