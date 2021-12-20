 

Жертвами тайфуна «Рай» стали 208 человек

20.12.2021, 9:02, Разное
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Жертвами сильного тайфуна «Рай» на Филиппинах стали 208 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Пропали без вести 52 человека, пострадали не менее 239 жителей.

Более половины случаев гибели произошли в регионе Центральные Висайи, где находится провинция Бохоль — одно из самых популярных туристических направлений страны, отмечает агентство. Многие пострадали от падающих деревьев, стен и других предметов, жертвы тонули во время внезапных наводнений, отмечает Associated Press.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сталкивается с трудностями при оценке полного ущерба, нанесенного отдаленным островам. Оказание помощи затрудняют перебои с подачей электроэнергии и поврежденная инфраструктура во многих разрушенных районах.

Президент Родриго Дутерте заявил, что выделит около 2 млрд песо ($40 млн) провинциям, пострадавшим от тайфуна, для оказания помощи в восстановительных работах.

«Рай» обрушился на юго-восточное побережье Филлипин в четверг и ушел в Южно-Китайское море в пятницу. Он стал одним из самых сильных стихийных бедствий в стране за последние годы. Порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости в 205 км/ч. Более 400 тысяч человек были переведены в убежища.

Источник: Новая газета



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