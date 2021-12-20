Жертвами тайфуна «Рай» стали 208 человек

Жертвами сильного тайфуна «Рай» на Филиппинах стали 208 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Пропали без вести 52 человека, пострадали не менее 239 жителей.

Более половины случаев гибели произошли в регионе Центральные Висайи, где находится провинция Бохоль — одно из самых популярных туристических направлений страны, отмечает агентство. Многие пострадали от падающих деревьев, стен и других предметов, жертвы тонули во время внезапных наводнений, отмечает Associated Press.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сталкивается с трудностями при оценке полного ущерба, нанесенного отдаленным островам. Оказание помощи затрудняют перебои с подачей электроэнергии и поврежденная инфраструктура во многих разрушенных районах.

Президент Родриго Дутерте заявил, что выделит около 2 млрд песо ($40 млн) провинциям, пострадавшим от тайфуна, для оказания помощи в восстановительных работах.

«Рай» обрушился на юго-восточное побережье Филлипин в четверг и ушел в Южно-Китайское море в пятницу. Он стал одним из самых сильных стихийных бедствий в стране за последние годы. Порывы ветра в радиусе действия тайфуна достигали максимальной скорости в 205 км/ч. Более 400 тысяч человек были переведены в убежища.

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