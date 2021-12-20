 

Названы четыре признака перенасыщения тела солью

20.12.2021, 11:58, Разное
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Медики назвали ключевые признаки того, что тело человека перенасыщено солью. Она, в свою очередь, замедляет циркуляцию жидкости в организме.
Еще 100 лет назад врачи из Франции заметили одну тенденцию. Пациенты, соблюдающие диету без соли, имели сниженное давление и более стабильное самочувствие. Один грамм натрия замедляет действие 200 мл воды. В результате в организме появляются сильные отеки.

Существуют определенные признаки того, что человеку необходимо сократить потребление соли. Необходимо обратить внимание на сухость во рту и жажду. Несмотря на то, что организм работает в усиленном темпе, большое количество натрия нарушает баланс жидкости. Рекомендуется пить много воды, если человек съел пиццу, чипсы, чрезмерно соленую пищу. К слову, этот признак является симптомом сахарного диабета.

Еще один маркер высокое давление. Если показатели больше, нежели 120/80, то человек, возможно, ест много соли. Высокое кровяное давление редко имеет характерные симптомы, поэтому его необходимо контролировать. Если данной проблеме не придавать значения, будут развиваться сердечные патологии.

Боль в почках может появляться из-за повышенного потребления соли, поскольку данный элемент увеличивает в моче количество белка. В результате происходит нарушение функции данного органа. Натрий способен провоцировать образование камней. При постоянном дискомфортном ощущении в почках необходимо обратиться к врачу.

Четвертым признаком является появление отека. Если дневная норма соли превышена, происходит задержка жидкости. Таким образом, в тканях накапливается вода. Отеки могут наблюдаться на руках, ногах, лице, лодыжках.



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