Мнение: Британский локаут

АПЛ пошла под нож во имя идеалов. Идеалов ковида



Нападающий Серхио Агуэро. Заявил о прекращении карьеры из-за проблем с сердцем (вызванными, скорее всего, вакцинацией)

ОЧЕНЬ странные истории происходят у не в меру хитрых англичан. Вот прямо сейчас, к примеру, у них имеет место прямо-таки натуральный кризис АПЛ – английской Премьер-Лиги по футболу – из-за… коронавируса! Натурально – в самой богатой лиге мира (матчи смотрит по подписке значительная часть человечества) прямо-таки глобальный сбой: игры одна за другой отменяются ввиду того, что в командах как бы некому играть – бдительные тестировщики постоянно выявляют все новых и новых «заразившихся»! Грешат на омикрон. И это при том, что футболистов там со страшной силой прокалывают не имеющими аналогов лучшими вакцинами (не Спутником!)

«Великобритании новая вспышка заболеваний коронавирусом. Волна заражений новым штаммом омикроном затронула весь английский футбол. Матчи переносят на неопределенный срок, а новости меняются буквально каждый час. Англия не хочет отказываться от футбола, но некоторые клубы уже не могут собрать полную заявку на матч».

Каково?! Плач болельщиков ровным гулом разносится по всем континентам!

“Ситуация дошла до критической точки, когда не отменять матчи стало просто невозможно. Хотя сама лига еще днем 15 декабря была против каких-либо изменений в календаре, к вечеру уже сдалась и экстренно перенесла матч «Бернли» — «Уотфорд».

Таких игр наберется уже на целый тур:

«МЮ» — «Брайтон»

«Саутгемптон» — «Брентфорд»

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»

«Вест Хэм» — «Норвич»

«Эвертон» — «Лестер»

«Бернли» — «Уотфорд»

«Лестер» — «Тоттенхэм»

«Брентфорд» — «МЮ»

«Брайтон» — «Тоттенхэм»

«Астон Вилла» — «Бернли»

И далее (звучит тревожная музыка):

«Ситуация ухудшается с каждым днем. Заболевших становится все больше. В «Брентфорде» уже сейчас зафиксировано 13 случаев заражения, хотя в команде огромный процент вакцинированных — 90%. «Тоттенхэм» и «Лестер» пострадали еще больше. У «шпор» отменилась игра с «Ренном» в Лиге конференций, а «Лестер» посадил на карантин 7 игроков основы перед заключительным матчем группового этапа ЛЕ с «Наполи» — и проиграл, вылетев из турнира.

Трагичная ситуация и в «МЮ». Сначала появилась новость о заражении сотрудника клуба. Потом коронавирус добрался до молодежной команды, пришлось на несколько дней закрывать базу в Каррингтоне. О состоянии здоровья футболистов главной команды ничего не известно, но сообщается, что во всем клубе 19 человек сидят на самоизоляции. Английские журналисты издания «The Sun» писали, что сейчас число футболистов, которые могут играть за «МЮ» — от 9 до 7. Остальные — в лазарете».

Да неужели прям «в лазарете»?? С омикроном?! Может, половина футболистов уже и к аппаратам ИВЛ подключены? (С ИВЛ, кстати, во всем мире небольшой конфуз: их напроизводили в огромных количествах, опустошили склады, все страны мира старались закупать «чем больше тем лучше» – и вот теперь периодически просачивается информация, что большая часть закупленного стоит в больницах нераспакованными).

Но дальше в статьях на тему «эпидемии ковида» в АПЛ проскальзывает правда: подавляющая часть футболистов, естественно, не в реанимациях и даже не в больницах – они отсиживают «положенные» 2 недели по домам, как «выявленные носители».

Спрашивается в задаче – а с чего ж тогда такие неудобства на пустом месте? Премьер-Лига приносит реально миллиардные прибыли, кто и ради чего приносит ее в жертву, отправляя «в простой» десятки ЗДОРОВЫХ футболеров? Что-то это напоминает…

Я вспомнил! Это ЛОКАУТ! Локаут в капиталистическом мире – это та же забастовка, но наоборот: работа вдруг ни с того ни с сего прекращается, но инициатором выступают не работники (как при забастовке), а работодатель. Рабочие (кои, на взгляд хозяина завода, что-то слишком много бузят) приходит утром на проходную – и упираются в закрытую дверь: предприятие закрыто, всем идти домой и подумать. ЛОКАУТ – буквально «ЗАКРЫТО».

Вот такой локаут, мотивированный безотказным коронавирусом, сейчас, видимо, и происходит в Англии. Только его назначение, похоже, много шире футбола: это прежде всего средство усилить истерию, причем не в одной Англии, а бери шире – во всем человечестве. Как еще обозначить, что страшная-ужасная эпидемия опять косит наши ряды? Не трупы же в морге показывать – это уже мало кого впечатляет.

А вот остановить самый популярный в мире футбольный чемпионат, заодно сливая направо-налево инфу типа «во всем Манчестер Юнайтед (один из самых популярных клубов в мире) осталось всего 9 незаразных футболистов» – это да, ход интересный, незаезженный, надо попробовать! Под таким предлогом можно и в России штрафы за невакцинацию ввести, под предлогом «вы что, хотите как в Англии??» Попова уже заявила, что в правительстве «думают над этим вопросом».

Би-Би-Си под это дело уже выпустила информацию, что в АПЛ «преступно мало» отвакцинированных футболистов – всего каких-то 75%, если «по полной», смешно сказать. Как это соотносится с тем, что в МЮ всего 9 «на ходу» – из примерно 30-35, да и в других клубах не лучше – хомячки спрашивать не будут, они будут ужасаться.

В общем, можно смело сказать, что вакцинаторы всей планеты действуют с размахом, и в ресурсах они явно не ограничены. Остановить самую популярную лигу мира, чтобы шугануть опять же весь мир? Да нет вопросов!

С Англией вообще всё весело. Например, сейчас там разгоняют новый вал ковидобесия и истерии по полной программе, премьер Джонсон и все тамошние таблоиды опять грозят «переполнением больниц» – и это несмотря на то, что вообще-то в Англии прогнали через иглу почти 75% населения. Тем не менее там последние дни пошли рисовать какие-то феноменальные цифры «заражений» – вчера 84 тыс. в сутки, сегодня 88 тыс. в сутки… То есть – рисуют ВСПЫШКУ (88 тыс. в сутки в Британии – это как если бы в России отрисовали под 200 тысяч в сутки, вместо рисуемых в декабре 25-30 тыс.)

Откуда столько в Британии? Как им удается изобразить такое количество «зараженных»? Один из самых простых ответов – они это делают даже без простых и грубых фальсификаций типа «исправить циферки в протоколе». Есть более затратный, но зато почти легальный способ завышать количество «выявленных в сутки» заражений до почти какого угодно предела: надо просто делать много, очень много тестирований. Понятно, что если, скажем, в России тестировать десять человек из тысячи жителей, а в Британии – сто из тысячи, то число «зараженных» будет в Британии всяко больше.

Так и происходит. То-то я поражался, что, судя по количеству проведенных тестов за все время эпидемии, Британия находится на почетном 3 месте в мире, уступая только США и… полуторамиллиардной Индии!! Судя по таблице, в Британии сделали тестов достаточно, чтобы 6 раз проверить на ковид КАЖДОГО жителя бывшей империи. А, скажем, в России – менее 2 тестов на каждого жителя, в Германии и того меньше – примерно 1 на жителя.

То есть, тестируя все, что движется, британцы и получают свои «феноменальные числа заражения». Числа-то публикуются абсолютные; сколько натестировали, столько и вываливаем. А про количество проведенных тестов ВСЕГО никто не спрашивает, да они в отчетах СМИ почти никогда и не публикуются. Очень удобно для манипулирования статистикой, нельзя не признать.

Словом, хитромудрые англы вслед за немцами, французами и лично дедушкой Байденом со всей мощью включились в раздувание нового «витка ковида». Даже собственной АПЛ не жалко… Вопрос – для чего? Для чего не жалко?

Бес его знает.