Мнение: Милость

Камчатский губернатор Солодов отменил транспортную блокаду региона и введенные ранее QR-коды на транспорте. Правда, с весьма странной формулировкой: «В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены.»

То есть, если бы не Новый год, то никуда бы вы не делись, сидели бы по домам и морально готовились к уколу. А так — вам дарована милость.

То, что право на свободное перемещение (тем более на территории своей собственной страны) — это безусловное право, которое какой-то залетный губернатор вообще не может даже в мыслях нарушить, уже даже не обсуждается. Местная прокуратура усиленно делает вид, что вопиющее нарушение законности ее не касается. Следственный комитет не возбуждает уголовное дело по тягчайшим статьям УК, из Москвы не спешит бригада спецназа ФСБ брать сбрендившего воеводу, разрушающего целостность страны.

Всё идет по плану. В телевизоре электорату чешут про суверенитет и мощь, а в кабинетах исполняют инструкции международных надгосударственных структур, которые этот самый суверенитет буквально разрывают и уничтожают руками туземных полицаев и капо.

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