Мнение: Кто убил депутата?

В Магадане обнаружили труп депутата Магаданской городской думы, бывшего члена «Единой России» Александра Крамаренко.

Это тот самый депутат, который стал знаменитым после того, как слетал на охоту на Чукотку и сделал фотографии на фоне 178 убитых гусей.

СУ СК РФ по Магаданской области начало проверку: «Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Рассматриваются несколько версий гибели депутата, среди которых «противоправные действия» в отношении погибшего и суицид.

Если это суицид, не исключено, что депутат страдал от ночных кошмаров. Возможно, души убитых птиц каждую ночь слетались в его спальне и истошно кричали: «Что же ты наделал, Саша?».

Хотя нельзя исключать, что после исключения из «Единой России», депутат решил, что жизнь пошла под откос и продолжать жить нет никакого смысла.

Фотографии отсюда и отсюда.

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