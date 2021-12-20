Стало известно о криминальном прошлом помощника Грудинина

Дмитрий Мартышенко, отвечающий за пиар экс-руководителя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, ранее вел криминальную деятельность, а также продвигал идеи «Калужской евангелическо-лютеранской церкви» среди несовершеннолетних.

Сообщается, что в 2008 году нынешний помощник политика проводил беседы на сексуальные темы с детьми, информирует Life со ссылкой на Telegram-канал «Клубничное ранчо».

Отмечается, что к церкви Мартышенко пришел после участия в одной из ОПГ, в которой разбирался с финансами и «неугодными». В результате чего ему вменяют статьи об угрозе убийством и причинении вреда здоровью.

В 2008 году Мартышенко переоборудовал под церковь здание гаража и был рукоположен пастором, зарегистрировав «Калужскую евангелическо-лютеранскую церковь».

Также Мартышенко участвовал в программах некоммерческих организаций, а в 2012 году по приглашению Госдепа США принял участие в конференции «Демократия и внешняя политика США». Власти страны выделили ему 20 тыс. долларов в качестве гранта.

В 2014 году Мартышенко заподозрили в распространении экстремистских материалов и хранении наркотиков. Позже в отношении него возбудили уголовное дело о побоях.

Далее Мартышенко переехал из Калуги в Москву, где и начал сотрудничество с Павлом Грудининым. Политик якобы даже продал квартиру площадью 90 кв. метров в совхозе имени Ленина на льготных условиях своему новому помощнику.

Сам же Мартышенко уже владел многочисленной недвижимостью, стоимость которой оценивается в 105,6 млн рублей.