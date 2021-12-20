“Нужно давление на Россию”. Экс-заключенный “Изоляции” Асеев хочет добиться санкций против виновных в пытках

Асеев сказал, что Европе и США предоставляют данные о преступниках “Изоляции”. Он добавил, что эти люди могут быть где угодно, ведь экс-комендант тюрьмы Денис Куликовский по прозвищу Палыч “после всех своих зверств оказался в Украине, свободно жил в Киеве целых два года”.

“Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании “Изоляции” и возражать уже будет сложнее”, – рассказал журналист.

По его мнению, чтобы Россия вынуждена была закрыть “Изоляцию”, эта тюрьма должна стать проблемой для РФ на международном уровне.

“Во избежание разглашений, подобных моим, и другим пострадавшим заключенным, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные юрьмы. Для этого нужно давление на Россию через Госдепартамент и Конгресс США, парламенты европейских стран”, – добавил Асеев.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы был профессор Игорь Козловский.

9 ноября 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре в отношении восьми подозреваемых материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ РФ.

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с “Тижнем” и “Радіо Свобода” после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в “шпионаже” и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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