В Украине два региона не выполняют условия выхода из “красной” зоны эпидопасности – Ляшко

“По состоянию на сегодня лишь две из 25 облстей Украины не выполняют условия выхода из “красного” уровня эпидопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона уже выведены из “красной” зоны или будут выведены в ближайшие дни решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, – сказал министр.

В “красной” зоне находятся восемь областей – Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская. Остальные регионы соответствуют “желтому” уровню. Об этом свидетельствуют данные Минздрава на 20 декабря.

Инфографика: moz.gov.ua

16 декабря глава Минздрава сообщил, что Украина вышла из топ-10 стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в Европе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. 15 декабря Кабинет Министров продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

С начала эпидемии коронавируса в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 93,2 тыс. человек.

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