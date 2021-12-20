 

В Ульяновской области дети получат овощную корзину вместо сладких подарков

20.12.2021, 11:31, Разное
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Одна из агрофирм Ульяновской области, являющаяся крупнейшим поставщиком овощной продукции и давно сотрудничающая с местным комитетом по образованию, приняла участие в конкурсе на поставку новогодних подарков. Она уверенно обошла конкурентов и выиграла тендер.

“Вместо конфет в этом году дети получат по-настоящему полезный подарок. В набор входит лучшая продукция нашей агрофирмы – огурцы, редис, морковь, любимые детьми помидоры-черри и даже сладкий перец!” – поделился представитель поставщика.

Многие родители и местное веганское сообщество одобрили инициативу администрации – цены на овощи в декабре поднялись в среднем на 20%, а холодное лето и запрет на балконные теплицы не позволили жителям региона заготовить достаточный запас продуктов на зиму.

Со своей стороны, кондитеры пытаются оспорить результаты конкурса – они даже предполагают, что отказ от сладких подарков может привести к банкротству многих предприятий отрасли. В корпоративной группе одной из фабрик на этой неделе появились жалобы сотрудников на сокращение премий и задержку зарплаты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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