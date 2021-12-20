Заболевают врачи и медперсонал — в Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»

Лондон объявил чрезвычайное положение на фоне роста числа заболеваний новым штаммом коронавируса «омикрон», пишет SRF. Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что увеличилось количество заражений и среди врачей, а также медперсонала. Новый вариант инфекции может парализовать не только систему здравоохранения, но и другие важные сферы городского хозяйства, предостерегает мэр британской столицы Садик Хан.

По Великобритании распространяется «омикрон»-штамм коронавируса. В столице это происходит так быстро, что теперь Лондон объявил чрезвычайное положение. Мэр говорит, что ситуация вызывает беспокойство. Число пациентов с COVID-19 в лондонских больницах растёт, что само по себе вызывает тревогу, но ещё большую тревогу вызывает то, что увеличивается и количество заболеваний среди врачей и медперсонала. С репортажем Паскаль Нуфер.

Уже сейчас британские больницы работают на пределе. В последние дни наблюдался скачкообразный рост числа заражений коронавирусом. Вчера это число достигло нового дневного рекорда — 93 тысячи заболевших. Последние события вызывают большое беспокойство, особенно в Лондоне, заявил сегодня мэр столицы.

САДИК ХАН, мэр Лондона: Наибольшую тревогу у нас вызывает резкий рост числа заражённых штаммом «омикрон». Это самый большой скачок с начала пандемии: 26 тысяч новых заражений. Число госпитализаций растёт, и в то же время увеличивается количество заболеваний среди медперсонала. Поэтому мы решили объявить чрезвычайное положение.

Теперь в силу вступает план действий в чрезвычайной ситуации для того, чтобы в первую очередь консолидировать работников сферы здравоохранения и в случае необходимости перераспределить их. Уже вчера британские больницы предупреждали, что из-за «омикрона» заболевают многие врачи и медперсонал.

САДИК ХАН: Проблема в том, что у многих лондонцев есть вирус. И это происходит на фоне нехватки персонала. Становится трудно оказывать обществу необходимую медицинскую помощь.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен прокомментировал ситуацию в Великобритании у себя в Twitter: «Теперь по-настоящему началось». Сегодня мэр Лондона также предупредил, что наряду с системой здравоохранения «омикрон» парализует и другие важные сферы городского хозяйства.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2021 года.