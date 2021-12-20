СМИ: Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
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Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила знаменитого французского актера Жерара Депардье в изнасиловании. СМИ утверждают, что об этом она рассказала в соцсетях.
По словам Арнольд, Депардье дважды надругался над ней у себя дома в августе 2018 года. Артистка призналась, что решила прервать молчание, поскольку это “хоронит ее заживо”. 72-летний актер все обвинения отрицает, а его адвокаты выразили намерение очистить честное имя артиста от клеветы в суде, сообщает телеканал “360”.
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