 

В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем

20.12.2021, 11:18, Разное
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко выступил с предложением навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Депутат считает, что накануне Нового года гражданам слишком трудно работать.

В беседе с Ura.ru Кравченко заявил, что россиян следует освободить от работы в последний день года, чтобы они успели полноценно подготовиться к новогодним праздникам. Более того, парламентарий считает, что 1 и 2 января также должны постоянно быть выходными.

“Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря”, – сказал политик.

Депутат допустил, что в будущем 31 декабря может стать выходным, однако подтверждения этой информации у него пока нет, сообщает телеканал “360”.



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