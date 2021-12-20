В Госдуме хотят навсегда сделать 31 декабря выходным днем

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко выступил с предложением навсегда сделать 31 декабря выходным днем. Депутат считает, что накануне Нового года гражданам слишком трудно работать.

В беседе с Ura.ru Кравченко заявил, что россиян следует освободить от работы в последний день года, чтобы они успели полноценно подготовиться к новогодним праздникам. Более того, парламентарий считает, что 1 и 2 января также должны постоянно быть выходными.

“Это хорошее решение, которое лучше бы сделать традиционным, потому что все мы с вами знаем, как проходит 31 декабря”, – сказал политик.

Депутат допустил, что в будущем 31 декабря может стать выходным, однако подтверждения этой информации у него пока нет, сообщает телеканал “360”.