Мнение: Недоросль 2.0

Здравствуй, племя младое, незнакомое. Популярный блогер из инста-тик-тока жалуется публике на большую несправедливость. Как я понял из эмоционального монолога, психиатр затроллил юношу во время проверки перед сдачей на водительские права. Вот само видео, оно колоритное, рекомендую потратить две минуты на просмотр. Осторожно, есть грубые слова:

https://www.tiktok.com/@miona4ka/video/7032272344647224577

Вот расшифровка текста:

Меня унизили на этой комиссии. Меня назвали [дураком] и сказали, что это диагноз. Мне задавали вопросы типа «когда была Великая Отечественная война». Действительно, я этого не знаю, мне не пригодится эта информация в жизни. Мне сказали, что об этом знают даже второклассники, меня сравнили со второклассником.

Потом меня спрашивали, что такое аш-два-о. Я знаю, что это вода, но меня попросили рассказать про её компоненты: что такое аш, что такое о, что такое два. Этого я не знаю, этого я не учил. Зачем мне это в жизни, как это повлияет на мою жизнь? Как это вообще на водительское удостоверение влияет?

Потому меня спросили, чем поэт отличается от писателя. Этого я тоже не знаю, мне это не нужно знать. Потом меня спросили, сколько цветов в радуге. Я знаю, что семь, но меня попросили перечислить, и я не знаю, какие.

А потом меня спросили, в чём измеряется скорость автомобиля, и я сказал, что в километрах. Она говорит: «Вы тупой? Как вы собираетесь водить машину, если вы не знаете элементарного, что скорость измеряется в километрах в час, а не просто в километрах?». Вопрос изначально значит был поставлен неправильно. Я знаю, что в километрах в час, но я не знал, что это разное: километры и километры в час. К тому же я ведь собираюсь учиться в школе, чтобы всё это…

Короче, в итоге она спросила меня, «как можно быть таким тупым». Я спросил, почему она назвала меня тупым, и она ответила, «потому что я — врач-психиатр, и я ставлю вам такой устный диагноз. Если хотите, пропишу и письменно, но тогда водительские права вы не получите».

На мне отыгрались, как смогли, и я просто всё съел. У меня там чуть не случилась истерика.

С одной стороны, мы-то с вами знаем и когда началась Великая Отечественная, и как расшифровываются буквы в формуле воды, и чем поэт отличается от писателя.

С другой стороны, в своей системе координат блогер прав. Ни конкретно этот веселящийся психиатр, ни система образования, через которую блогер прошёл, не имеют убедительного ответа на очевидный вопрос: «как всё это пригодится в жизни». Всё словоблудие фарисеев, которое они разводят по этому поводу, сводится в итоге к «не учил — не мужик» и «мы учили, теперь ты учи».

Кроме того, блогер всё же собирается получать не диплом исторического факультета, а водительские права. Если и гонять его по посторонним темам, так только из соображений провокации, чтобы убедиться, что он сможет контролировать своё поведение даже в ситуации лёгкого стресса. Вопросы по истории можно задавать гастарбайтерам в визовом центре — чтобы отсечь тех, у кого будут сложности с принятием российской культуры. Однако здесь-то ситуация совсем иная: как верно отмечает представитель поколения пориджа, во время вождения ему всё это навряд ли понадобится.

Есть и ещё одно соображение, которое редко принимают в расчёт. Мне 43 года, у меня в Великую Отечественную воевали прадеды-прабабушки. Мои дедушки-бабушки в войну были школьниками, на фронт они не попали, работали или учились в тылу.

А вот у нынешних студентов воевали уже прапрадеды. Если учесть, что в современной российской культуре принято помнить историю своей семьи до бабушек-дедушек, не дальше, получается, что для нынешнего поколения что Гитлер, что Наполеон, что Мамай — примерно одно и то же: карикатурные злодеи из учебника, не имеющие ровно никакого отношения к реальной жизни.

Понятно, что я сейчас говорю про средних обывателей, при этом про менее образованную их часть. У ответственных родителей ребёнок и ответит на глупые вопросы психиатра, и прочитает время по стрелочным часам, и нарисует генеалогическое дерево семьи на несколько поколений вглубь. Однако мы всё же живём в свободной стране, и потому, мне кажется, мы не можем требовать от людей быть образованными: по тем же причинам, по которым мы не можем требовать от людей иметь красивые лица и спортивные фигуры.