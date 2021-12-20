Эксперты дискуссионного клуба «Валдай» высказались об отношениях РФ с соседями

Мнения были собраны по итогам беседы с политиками и общественными деятелями столиц и городов стран бывшего СССР.

Отмечается, что почти 50 глубинных интервью проводились в период с марта по сентябрь 2021 года.

Эксперты сошлись в том, что политика РФ в отношении соседей определяется взаимодействием трех факторов: традиционного силового компонента, наличия единого геополитического пространства и общего исторического опыта.

Военно-политическое могущество РФ не дает ей отгородиться от соседей, но и не является гарантией ее контроля. При этом некоторые страны не могут решить вопросы собственного развития и безопасности, опираясь только на свои силы. Поэтому им необходимо полагаться на Россию.

Еще одним выводом экспертов стало то, что даже обеспеченное ресурсами государство, как Россия, не может постоянно проходить одно и то же. Иначе это будет противоречить российскому внутреннему развитию, а также изменениям, которые переживают соседние страны.

«Россию и страны бывшего СССР связывают общее геополитическое пространство и общий исторический опыт, влияющие на любые теоретические выкладки», – говорится в документе, опубликованном по итогам доклада.

По словам экспертов, достижением РФ стало то, что страна удержалась от соблазна возвращения к имперскому порядку – прямому управлению соседями. Хотя именно этот путь просто и надежный. Этот показатель назван этапом взросления государства.

«Страх, который испытывают перед Россией ее соседи, имеет объективную природу, и мы не должны стремиться его преодолевать – можно только компенсировать неизбежные последствия», – заявили эксперты, дававшие свои оценки. Этот страх назван структурным факторов отношений. В пример приведен страх стран Центральной Азии в отношении Китая, который не является структурным фактором именно благодаря России.

Оценили эксперты и сущность постсоветского пространства как единого целого. Отмечается, что это понятие в международно-политическом отношении размывается, формируя более широкие пространства.

Россия должна преодолеть исторический опыт восприятия стран соседей как зоны своего влияния и проводить не политику опоры на силу, а политику использования этих возможностей для привлечения к себе.

Подводя итоги оценки силы на пространстве бывшего СССР через 30 лет после его распада, эксперты сделали несколько выводов. Во-первых, РФ остается доминирующей державой. Во-вторых, силовые возможности РФ сохраняли свое центральное значение все 30 лет, но выступали в разном качестве. В-третьих, наибольшую угрозу для выживания соседей будет представлять потеря ими возможностей самостоятельно принимать рациональные внешнеполитические решения.

В-четвертых, вовлечение во взаимодействие РФ и ее соседей третьих игроков, не располагающих возможностями угрожать ей или не ставящих это своей целью, является объективным процессом и содействует укреплению российских позиций.

Еще одним выводом стало то, что Евразия – единая геополитическая общность, центром которой по причине своего масштаба и силовых возможностей является Россия. Это не позволяет проводить изолированную внешнюю политику.

Отмечается, что все страны, возникшие на пространстве бывшего СССР, имеют исключительное выгодное геополитическое положение.

Во-первых, соседи более слабые или сопоставимые с ними по мощи, либо РФ – единственный могущественный игрок. Во-вторых, особенность геополитического положения соседей РФ в том, что позицию буфера, поскольку не расположено между Россией и державами, сопоставимыми с ней по силовым возможностям.

Говоря об историческом опыте, подчеркивается, что именно он остается важным препятствием для формирования в РФ и странах-соседях внешней политики, отвечающей силовой композиции.

Единый порядок установить нельзя, общие рамки для РФ и ее соседей могут заключаться в едином понимании правил поведения, основанных на объективных факторах и учитывающих исторический опыт.

Сейчас стратегически важным для РФ остается тот факт, что стране важна именно самостоятельность соседей, но борьба именно за «умы и сердца» не может быть приоритетным.

Все это не отменяет важность повышения привлекательности РФ для исправления демографической ситуации, помощи элитам новых независимых государств в способности принимать решения. «Стратегический приоритет РФ – содействие формированию у соседей устойчивой суверенной государственности, способной к внешней политике, которая отвечает геополитическому положению и балансу сил на общем пространстве», – говорится в заключении.

Для соседей РФ важно стать сильным государством, которое несет ответственность за безопасность на общем пространстве.