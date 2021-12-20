 

В Израиле заявили о пятой волне коронавируса

20.12.2021, 10:48, Новости дня
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С таким заявлением Беннет выступил после того, как в стране количество случаев варианта коронавируса “Омикрон” выросло до 175, что на 40 больше, чем 18 декабря.

Премьер-министр страны подчеркнул, что хоть цифры заражения новым штаммом пока невелики, но “Омикрон” быстро распространяется и каждые несколько дней количество новых заражений удваивается.

“Как мы видим во всем мире, можно сказать, что пятая волна началась”, – сказал Беннет.

Издание отмечает, что из 175 случаев “Омикрона” большинство (113) прибыло в Израиль из-за границы, в частности из Южной Африки, Великобритании, Франции, США, ОАЭ, Венгрии, Италии, Намибии, Танзании, Германии, Марокко, Испании, Сербии, Бельгии, Кипра и Турция.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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