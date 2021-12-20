Украинские правоохранители в расследовании смерти Шишова используют новую методику – Нацполиция

“Несколько недель назад для полного исследования обстоятельств смерти и получения консультаций в области поведенческого анализа мы привлекали в рамках международного сотрудничества специалистов из других государств. Они с нашими полицейскими были на месте происшествия”, – сообщил Выговский.

По его словам, специалисты составят психологический портрет умершего, его состояния, будут изучать материалы уголовного производства.

“Весь мир движется вперед и мы тоже перенимаем такие передовые практики”, – сказал глава НПУ в Киеве.

По результатам сотрудничества украинские правоохранители получат консультационное заключение, его приобщат к материалам производства. Выговский добавил, что следствие рассматривает версию самоубийства, но не исключает, что Шишову “помогли”.

Начальник управления Нацполиции в Киеве 12 ноября рассказал, что получены 19 заключений экспертиз по делу Шишова.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Шишова похоронили 26 сентября в Киеве, спустя 55 дней после смерти.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Сам Лукашенко заявил, что Шишов был для Беларуси “никем”.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

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