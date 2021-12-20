Украинская пограничница стала чемпионкой мира по универсальному бою

Сержант Качура заняла первое место среди девушек в весовой категории до 52 кг. Она также получила звание мастера спорта Украины международного класса по универсальному бою.

“Несмотря на довольно юный возраст, у девушки большой багаж побед. Она рассказывает, что совмещать тренировки и службу ей удается не легко, но она упорно работает и уверенно идет к своей цели”, – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Тренер Качуры – председатель Федерации по универсальному бою в Тернопольской области, Дмитрий Патиковский, тоже бывший пограничник. Он также принял участие в чемпионате и одержал победу в весовой категории до 80 кг, отметили в ГПСУ.

Кроме того, в командном зачете сборная Украины заняла первое место.

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