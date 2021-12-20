Искусственный интеллект научился предсказывать деменцию



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Чтобы обучить нейросеть специалисты использовали данные более чем 15 тысяч пациентов из США. В начале исследования все они были здоровы, но в дальнейшем в течении двух лет у десятой части из них была обнаружена деменция. Машине дали проанализировать данные всех этих людей: память, функции мозга, результаты когнитивных тестов, факторы их образа жизни.

Искусственный интеллект смог сопоставить этот массив разрозненных данных и выявить скрытые закономерности. Это позволило значительно повысить точность предсказания деменции у пожилых. При этом искусственный интеллект уменьшил количество ложных диагнозов.

«Мы знаем, что деменция — это состояние, которого очень опасаются. Нейросети могут помочь ставить диагноз точнее, уменьшая ненужный стресс, который может вызвать неправильная диагностика»,— считает одна из авторов исследования, доктор Дженис Рэнсон.

ВОЗ считает, что по всему миру живет порядка 50 миллионов людей с деменцией, врачи ежегодно выявляют по 10 миллионов новых случаев. Специалисты опасаются, что к 2030 году на планете будет около 82 миллионов пациентов с этим диагнозом, а к 2050— 152 миллиона. Это одна из основных причин инвалидности среди пожилых.

Основная причина деменции— это болезнь Альцгеймера. На нее приходится 60-70% от всех случаев. Недавно российские ученые разработали искусственный интеллект, который, как заявляется, предсказывает развитие этого нейродегенеративного заболевания с 90% точностью.

Нейросеть анализирует снимки МРТ, ее интересует состояние гиппокампа пациентов. По словам разработчиков, поскольку на начальных стадиях болезнь Альцгеймера себя не проявляет внешне, такие компьютерные методы диагностики могут помочь врачам распознавать недуг в зачатке.