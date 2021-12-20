Появилось видео падения главной городской елки в Мариуполе

Вечером 19 декабря в центре Мариуполя на Театральной площади упала главная городская елка.

Праздничное дерево упало спустя сутки после установки. Видео происшествия опубликовали несколько местных Telegram-каналов.

На видео можно заметить, что упала из-за ветра верхушка дерева, а гирлянда продолжала работать. Пострадавших в результате инцидента нет, хотя горожане гуляли близко к елке в момент ее падения.

Издание EADaily со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что некоторые горожане решили воспользоваться ситуацией и разобрали упавшие новогодние украшения.

В администрации города позже добавили, что сломалась конструкция елки.

На месте сейчас работает комиссия, которая выясняет причины происшествия.