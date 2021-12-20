Цена газа в Европе поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник выросла более чем на 7% и вновь поднялась выше 1700 долларов за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.01 мск выросла до 1732 долларов за тысячу кубометров, или 148,87 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Напомним, в прошлую пятницу цена газа в Европе упала на 11%, опустившись ниже 1500 долларов за тысячу кубометров.
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