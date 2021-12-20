Испанская Repsol решила уйти из нефтедобывающего бизнеса в России

Испанская Repsol уходит из нефтедобывающего бизнеса в России. Сейчас у нее есть доли в СП с «Газпром нефтью» – 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». В ближайшее время «Газпром нефть» консолидирует 100% предприятий, стороны надеются закрыть сделку до конца года, сообщают СМИ.

Как пишет «Коммерсант», наиболее заметной работа Repsol в РФ была в начале 2010 годов, когда компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil, на тот момент принадлежавшей семье Бажаевых. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz (AROG, доля Repsol – 49%) владело активами на 885 млн долларов в Татарстане («Татнефтеотдача»), Самарской области («Санеко») и ХМАО («Евротэк»). В те же годы Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО в рамках «Евтотэк-Югры».

«Евротэк-Югра» владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными – на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта – месторождение имени Эрвье (бывшее Оурьинское). Его запасы оцениваются в 196 млн тонн нефти и 10,6 млрд кубометров газа. Месторождение характеризуется сложным геологическим строением, добыча пока не начата. «АСБ Гео» ведет разведку на соседнем Карабашском-10.

Но в 2014 году Alliance Oil купил экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, что привело к смене ключевого партнера Repsol в AROG. Резкое снижение цен на нефть также негативно сказалось на будущем актива. В 2017 году AROG продала газовые активы «Евротэка» НОВАТЭКу за 3 млрд руб., а «Газпром нефть» купила 25% в «Евротэк-Югре», затем увеличив долю до 32%. В этом году, как сообщали испанские СМИ, Repsol договорилась с Alliance Oil о продаже ей доли в AROG.

Прежде западные мейджоры ограничивали инвестиции в Россию из-за санкций США и ЕС. Но слабая экономика бизнеса в РФ тоже повлияла на решение Repsol. Как пишет издание, компания добивалась перевода «Евротэк-Югры» на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным в действующей системе. Однако, поскольку участие в НДД было ограниченным, «Газпром нефть» предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки.

Repsol недавно объявила об амбициозных целях в области ESG – переходе к углеродной нейтральности к 2050 году, снижению выбросов CO2 на 15% к 2025 году, а также росту уровня инвестиций в зеленую генерацию, поясняет Дмитрий Маринченко из Fitch, и выход из нестратегических для компании российских активов – вполне логичный шаг.

Пик инвестиций Repsol в РФ пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital.

По данным из открытых источников, Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 млн долларов, говорит он, сомневаясь, что в рамках сделок по выходу из РФ эти деньги удастся вернуть.

Напомним, в мае 2020 года В 2019 году Repsol рассматривала вхождение в проект «Газпром нефти» на Гыдане по освоению Лескинского и Пухуцяяхского участков, но на фоне пандемии передумала.