“Классная, обворожительная, стильная!” Никитюк показала, что нашла под подушкой в День Святого Николая

“Я под подушкой нашла ноги, а вы?” – поинтересовалась у подписчиков телеведущая, поздравив всех с праздником.

Ее пост набрал больше 90 тыс. лайков.

“А я до сих пор ищу груди”, – призналась в комментариях litnevska_ya.

“Твои ноги – это святое. Красотка”, – написала tanyushanesmiyan.

“Классная, обворожительная, милая, стильная!” – считает kolesnykgranica.

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Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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