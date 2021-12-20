“Смахивает на Бейонсе”, “Лопес”, “Похожа на простую тетку”. Ани Лорак вышла на сцену в откровенном боди

“Спасибо, Минск! Сумасшедший невероятный теплый вечер. Забираю ваше тепло с собой. И жду наших новых встреч”, – написала она.

Певица запечатлена в откровенном образе: серебристом боди с бахромой. Еще на одном снимке она в лохматой шубе.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Со стороны на Бейонсе смахивает”, – заметила подписчица larina_dumaet.

“Дженнифер Лопес”, – отметила sunlightlove2020.

“Как много поющих трусов”, –- прокомментировала angelinapa7347.

“Как похожа на простую тетку, типа соседку”, – написала 9118larisa.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Концерт Ани Лорак в Минске состоялся 16 декабря.

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