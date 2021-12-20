Мнения: В пандемии приближается «момент истины»

Мистер Омикрон решил провести свою презентацию в Великобритании. Ожидаемо, учитывая каким перегруженным международным хабом является аэропорт Хитроу. Заболеваемость с начала декабря взлетела с 45 до 92 тысяч в сутки.

Мистер Омикрон решил провести свою презентацию в Великобритании. Ожидаемо, учитывая каким перегруженным международным хабом является аэропорт Хитроу. Заболеваемость с начала декабря взлетела с 45 до 92 тысяч в сутки.

Лондон вводит жесткие ограничения, за ним подтягиваются остальные регионы страны. А мы пока будем смотреть и думать, проецируя возможные сценарии развития событий на Россию. Ведь с Дельтой мы полностью повторили «английский сценарий».

Придет ли к нам Омикрон? Он уже у нас. И это не 10 и не 20 случаев, конечно. Но как показывает практика, даже более сильному варианту вируса требуется некоторое время, чтобы «заземлиться». Тем более его появление приходится на спад с пика Дельты, когда ограничения еще сильны, люди осторожны, а иммунитет популяции, что называется, хорошо взбодрен.

В этих условиях для полноценной вспышки необходимо, чтобы возникло много разных очагов. К сожалению, за этим не заржавеет – думаю, все понимают, сколько наших сограждан, в основном жителей столицы, имеют недвижимость в Англии. Сколько отпрысков получают на Туманном Альбионе среднее и высшее образование. А впереди рождественские каникулы. Как впереди – на днях. Вы скажете – все английские колледжи ушли на дистанционку. Не все. Далеко не все. Закрыться не получится. Остается наблюдать.

Судя по цифрам, эпидемия Омикрона началась в Великобритании с первых чисел декабря. Две недели хватило, чтобы выйти на рекордные за всю пандемию цифры. При этом количество умерших остается относительно небольшим – на 92 тысячи зараженных 50-120 погибших в сутки.

Именно соотношение инфицированных к умершим будет основополагающей характеристикой Омикрона. Как меняется это соотношение, станет ясно через две-три недели, подъем летальности всегда отстает от увеличения количества случаев с небольшим зазором. Если число погибших сильно не возрастет – значит, вакцины работают, и/или Омикрон действительно «слабее» своих предшественников.

Выделить ведущий фактор в этом случае получится лишь наблюдая за аналогичной статистикой у непривитых и ранее не болевших – думаю, и эти цифры появятся достаточно быстро. Будет так – можно будет выдохнуть. Не расслабиться, но вытереть пот со лба. Значит, Омикрон действительно можно считать «живой вакциной», а у нас будет время до конца января, чтобы довести процент вакцинированных до «английских» цифр, ибо уровень практического здравоохранения у нас примерно одинаковый, а местами и получше.

Если же нет, и количество умирающих резко пойдет вверх – это будет очень печальная новость. Особенно, если среди умирающих появится много вакцинированных и переболевших. Тогда… Столько уже было в эту пандемию «моментов истины» – и вот приближается очередной. Всё проходит, пройдет и это.

Источник: блог Алексея Федорова

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