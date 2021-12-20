Депутат Госдумы предложил сделать 31 декабря выходным постоянно

Россияне должны иметь возможность подготовиться к Новому году, поэтому 31 декабря предложено сделать выходным днем на постоянной основе, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких», – передает «URA.RU» слова парламентария.

По его мнению, работать в предновогодний день тяжело, так как сложно сосредоточиться. Он допустил, что в будущем 31 декабря стане выходным днем, но пока точной информации об этом нет.

В 2020 году председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, 31 декабря объявляется выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую меру соцподдержки перед Новым годом. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности.