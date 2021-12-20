“Не ссать!” Волочкову попросили не испражняться под новогоднюю елку

“Чувствуется приближение Нового года. Столько елок в кадре!” – подписала фото 45-летняя Волочкова.

В комментариях ее попросили больше не испражняться под елку, как это было в августе 2021 года, когда в сети появились фото того, как Волочкова справляет нужду на своем подмосковном участке. Фото сделали соседи артистки по коттеджному поселку, рядом с домом которых и “присела” балерина.

“Не ссать!” – написала vitavita381.

“Пора начинать писать под них, работы непочатый край”, – пошутила permanent_ch.

“Универсальные шлепанцы, что на море, что на снегу”, – заметила milakspb.

“Я даже на фото особо не смотрю, сразу в коменты”, – признался alexeisteshenko.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

После скандала с фото писающей Волочковой, балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб “писаю под елочку”.

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После увольнения начала сольную карьеру.

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