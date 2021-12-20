 

В Украине за сутки привились от коронавируса 36 тыс. человек

20.12.2021, 9:20, Новости дня
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Первую дозу вчера получил 11 041 человек, полностью иммунизированы 24 986 человек. Дополнительную дозу 19 декабря никто не получал.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (18 550), на втором месте – CoronaVac (9954), на третьем и четвертом – Moderna (5286) и AstraZeneca (2237).

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали 27 373 349 прививок. Первую дозу получили 14 386 387 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 986 872. Дополнительные дозы ввели 92 украинцам. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2025333220963106

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали их получать 16 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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