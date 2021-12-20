 

Фигуристка Медведева выложила фото в нижнем белье

20.12.2021, 8:46, Новости дня
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и участница шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева поделилась новым фото в соцсетях.

Девушка предстала в необычном для себя образе: фотосессия в нижнем белье. Образ не совсем откровенный, фигуристка дополнила его строгими брюками и белой расстегнутой рубашкой.  

Смелый эксперимент понравился подписчикам Медведевой. Свой восторг они выразили в комментариях.

«Простите, я задохнулась от вашей красоты, Евгения» – пишет одна из подписчиц. К ней присоединяются еще несколько десятков человек. Поклонники спортсменки отмечают ее красоту и талант.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

 

Ранее сообщалось, что ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин поругался в соцсетях с фанатами фигуристки Евгении Медведевой из-за ошибки в сообщении.



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