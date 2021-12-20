Отца соратника Навального приговорили к трем годам по делу о мошенничестве

“В путинской России по политическим делам условные сроки назначают только если человек полностью невиновен”, – отметили в команде оппозиционера.

Адвокат Владимир Воронин уточнил в Twitter, что Жданова освободили в зале суда.

Для отца Ивана @ioannZH условно три года.

Освобождение в зале суда.

— Воронин Владимир (@vb_voronin) December 19, 2021

Контекст:

Как отмечает “Медуза”, Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Изначально его обвинили в превышении полномочий, но потом ужесточили обвинение. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Оппозиционер Иван Жданов связывает дело отца со своей политической деятельностью. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел. Иван Жданов находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

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