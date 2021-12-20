 

Женщина купила кольцо за 100 рублей, а теперь сможет продать его в 2000 раз дороже и на это есть причина

20.12.2021, 8:29, Разное
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Женщина, проживающая в Англии, приобрела кольцо за смешные деньги – за украшение она отдала чуть менее одного фунта стерлингов (меньше 100 рублей).

Покупка была сделана в комиссионном магазине. Однако как выяснилось позже, украшение оказалось драгоценным, а его реальная стоимость превышает 2000 фунтов (почти 200 000 рублей).

Джон Бенджамин – специалист по антиквариату, который выполнял оценку драгоценности, рассказал, что уникальный узор, который есть на кольце, типичен для изделий из благородных металлов, изготавливаемых в 70-80 годы семнадцатого века.

Также специалист предположил, что украшение было изготовлено индийским мастером. Джон дал предварительную оценку украшения и объявил, что стоимость его может превысить несколько тысяч фунтов.

Женщина, которая практически бесплатно получила драгоценность, была очень удивлена. Она рассказала, что была уверена, что вместо драгоценных камней в кольце установлено стекла. При этом дама не планирует продавать находку – она будет носить ювелирное изделие.



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