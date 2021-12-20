Россельхознадзор продлил срок запрета на ввоз турецких лимонов из-за проваленного теста на кислость

Запрет на ввоз в Россию лимонов из Турции продлён до 1 мая 2022 года, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве объяснили своё решение тем, что цитрусовые не соответствуют новому стандарту кислости, разработанному экспертами.

В Россельхознадзоре в ходе исследований собрали лимоны и другие цитрусовые из 12 государств и только цитрусовые турецкого производителя не смогли достичь номинально допустимой кислости. Лучшие результаты зафиксированы в белорусских лимонов, второе место заняли фрукты из Абхазии, третье – из Ставропольского края.

Также в ведомстве сообщили о планах создать собственную шкалу остроты на замену шкале Сковилля. Для эксперимента уже закуплены партии красного перца из Сочи, Краснодара и Абхазии.

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