 

Переболевшим COVID-19 в Москве продлили QR-коды

20.12.2021, 8:02, Новости дня
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Срок действия QR-кода переболевшим коронавирусом в Москве продлили до 12 месяцев, а срок действия ПЦР-теста, наоборот, сократят до двух дней.

Меры введены в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Выдаваемые после прохождения вакцинации QR-коды, как и ранее, будут действительны в течение одного года, передает РИА «Новости».

Сейчас предъявлять QR-код нужно москвичам для посещения театров, музеев и массовых мероприятий численностью более 500 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице продолжает оставаться стабильной, полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на 17 декабря в Москве полную вакцинацию от коронавируса прошли 6,1 млн человек, первый компонент прививки получили 6,6 миллиона человек.



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