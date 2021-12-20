Рубль снизился к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов понедельника заметно дешевеет и к доллару, и к евро вслед за нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник растет на 27 копеек, до 74,40 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 83,67 рубля. Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent падает на 2,5%, до 71,7 доллара за баррель, передает РИА «Новости».