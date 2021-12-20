 

Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии снизился

20.12.2021, 7:18, Новости дня
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Российский рынок акций на открытии утренней сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 0,94%, до 3688,3 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

Утром в понедельник индекс Мосбиржи продолжил снижаться до отметки в 3684,97 пункта (минус 1,03%). Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 2,54%, до 71,65 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 2,81% и торгуется на уровне 68,73 за баррель, передает ТАСС.



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