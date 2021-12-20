 

США отказались гарантировать спасение президента Афганистана от талибов

20.12.2021, 6:34, Новости дня
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Ашраф Гани, занимавший пост президента Афганистана, скрыл от США свое бегство из страны, так как больше не доверял американцам, сообщил его экс-советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Мохиб подтвердил сообщения о том, что вертолеты, на которых Гани и Мохиб покидали Кабул, специально летели на низкой высоте, чтобы американцы не засекли. По словам Мохиба, «доверие исчезло», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Он рассказал, что «за день до этого задал американцам простой вопрос»: «Если сделка о передачи власти «Талибану» не сработает, вывезут ли нас?». В ответ американцы «отказались связывать себя какими-либо обязательствами». По словам Мохиба, от «афганских источников», «американцев» и «независимых источников» поступила информация, что «спонсоры» талибов хотели получить «голову Ашрафа Гани». Он не пояснил, о каких спонсорах идет речь.

«Уже достаточно позорно то, что мы потеряли свою страну, мы не хотели потерять еще одного президента, чтобы он в Афганистане опозорился бы таким образом и был убит», – сообщил Мохиб. Власти страны сочли, что сопротивление бесполезно, учитывая то, что американцы приняли решение в любом случае вывести из страны свои войска.

Мохиб заявил, что власти страны пытались решить, «есть ли такое место, куда президент может отправиться, чтобы продолжить сопротивление и при этом оставаться в Афганистане», но «безопасного места не было». Переговоры между американцами и талибами в Дохе он назвал «капитуляцией». «А если это капитуляция, зачем ждать еще две недели и рисковать жизнью миллионов афганцев, а в итоге все равно получить то же самое?» – сказал Мохиб.



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