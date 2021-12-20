Скандалы: Роман Абрамович стал самым богатым португальцем

Владелец «Челси» помимо российского и израильского получил третье гражданство благодаря «Закону о возвращении», как прямой потомок сефардских евреев

Выяснилось, что 55-летний миллиардер Роман Абрамович (постоянный фигурант рейтингов самых богатых бизнесменов РФ и Великобритании, богатейший израильтянин; за прошедшие полтора года на фоне ковида увеличил состояние на несколько миллиардов долларов) обладает португальским гражданством. Это помимо российского и израильского.

Напомним, что Роман Аркадьевич владеет 28,7% акций Evraz (вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане; один из крупнейших производителей стали в мире, крупнейший производитель коксующегося угля в России, крупнейший производитель труб большого диаметра и лидер по производству рельсов в Штатах и Канаде; штаб-квартира находится в Лондоне), английским футбольным клубом Chelsea, брендом «Азбука вкуса» и др. Инвестирует сотни миллионов долларов в израильские стартапы. Руководит «Еврейским фондом Романа Абрамовича», делает рекордные взносы Еврейскому агентству для Израиля («Сохнут») на борьбу с антисемитизмом. Председатель попечительского совета и основной спонсор Федерации еврейских общин России (ФЕОР; объединяет приверженцев ультраортодоксальной секты Хабад-Любавич), член попечительского совета Большого театра.

Как сообщила португальская ежедневная национальная газета Publico, Абрамович получил паспорт страны ещё в апреле 2021 года. Он сам запросил гражданство, ссылаясь на то, что является потомком сефардов (сфарадим/сфараддим, ‏סְפָרַדִּים) — представителей субэтнической группы евреев, сформировавшейся на Пиренейском полуострове, а затем расселившейся по Северной Африке, Ближнему Востоку, Балканам и прочим регионам. Кроме того, пожертвовал десятки миллионов долларов еврейской общине Португалии и местному филиалу еврейского масонского ордена «Бнай-Брит», целиком содержит небольшую еврейскую общину города Порту, финансирует расположенные в Порту Институт по развитию португальско-израильских культурных отношений и музей Холокоста.

Вслед за Publico информацию подтвердили многие другие источники. «Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство. Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах«, — рассказал РБК представитель лондонской инвестиционной компании Millhouse Capital UK Ltd, управляющей активами миллиардера.

«Абрамович уже много лет изучает историю своей семьи, которая для него, как и для многих евреев, состоит из трагических судеб поколений, чтобы понимать свою историю и корни. В контексте исследования истории семьи, которое проводилось, он обнаружил среди прочего, что часть его семьи приехала из Португалии. Их оттуда изгнали, и они, как и многие португальские евреи в то время, оказались в Гамбурге. Абрамович не только изучает историю, он также активно занимается благотворительностью по всему миру именно по еврейской теме. По данным Федерации еврейских общин России, он самый крупный благотворитель в этом направлении — всего на нужды еврейского сообщества он потратил около $500 млн. И Португалия, и Литва — это две страны, где он также, помимо Англии, России и Израиля, занимается благотворительностью. В Литве на самом деле также есть семейные корни«, — пишет Forbes.

Происхождение уроженца Саратова, экс-губернатора Чукотки, экс-члена президиума Госсовета РФ и «кошелька Семьи» было официально подтверждено в сефардской комиссии португальской еврейской общины, которая выдала соответствующий сертификат. Зафиксированы сефардские корни родителей отца Абрамовича — Нахима (Нахмана) Лейбовича и Татьяны (Тойбе) Степановны (Семёновны/Соломоновны). Процесс получения гражданства Португальской Республики начался 16 октября 2020 года и завершился 30 апреля 2021 года.

В январе 2015-го парламент Португалии внёс изменения в законодательство (по инициативе леволиберальной Португальской социалистической партии; «в искупление преступлений инквизиции«), чтобы предоставить португальское гражданство потомкам сефардских евреев. Человек должен иметь фамилию, подтверждающую, что он является прямым потомком сефардов, живших на территории Пиренейского полуострова. Также принимается во внимание просто «семейная династическая память«. Использование во время еврейских обрядов выражений на португальском языке, еврейско-португальском (практически вышел из употребления) или ладино (сефардский, еврейско-испанский, джудесмо, джудезмо, джудекко, худесмо, спаньоль, хебронео; в настоящее время на нём говорят 150-200 тыс. чел.) тоже может считаться доказательством.

С тех пор в Португалию эмигрировали тысячи евреев из Турции, Бразилии, Франции и др., которые стали полноценными гражданами этого государства. Что касается нынешней численности евреев в Португалии, данные сильно разнятся. В начале 1990-х она (численность) оценивалась в 0,5-1 тыс. чел., к концу нулевых появились данные о 8-тысячной еврейской общине (рост за счёт португальцев еврейского происхождения, внезапно вспомнивших о своих корнях и перешедших из католицизма в иудаизм), сейчас — учитывая иммиграцию — количество евреев, само собой, значительно увеличилось. До двадцати с лишним тысяч. Это вызывает беспокойство многих португальцев. В прошлом году некоторые депутаты попытались внести поправки в «Закон о возвращении», но тут же удостоились ярлыка «антисемитов». Жозе Руа, член правления Еврейской общины Лиссабона, возмущался на парламентских слушаниях: «Заявления о том, что евреи-сефарды захватывают Португалию или их сравнение с коронавирусом являются вредными и оскорбительными«.

Эксперты уверены, что число возвращающихся евреев может вырасти с нескольких тысяч до 250 тыс. чел. и представлять угрозу для национальной идентичности. В ответ евреи и юдофилы оперируют данными генетического исследования 2008 года, согласно которым 19,8% населения Португалии имеет еврейское происхождение. Глава еврейской общины Порту Игаль Диаш Бенцион в интервью Jewish.ru дошёл до того, что провозгласил: «Во всех португальцах течёт еврейская кровь«. А действующий президент Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соуза (член праволиберальной Социал-демократической партии) в разгар полемики гордо заявил о сефардских корнях своей матери.

Теперь португальские евреи счастливы — у них имеется Роман Абрамович. В обиду не даст и дальнейшую сефардскую иммиграцию проспонсирует.

Фото: Википедия

Алексей Иванов