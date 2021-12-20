Что произойдет с пенсионными выплатами в 2022 году

По действующему законодательству уровень индексации

пенсионных выплат должен быть равен уровню инфляции. В текущем году значения

были разные, так как пенсионный бюджет был сформирован на 3 года. К концу года

будет ясен объем инфляции и в связи с ним пересчитают размер страховой пенсии,

рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

В 2021 году пенсионеры получали разовые выплаты, которые, по

мнению экспертов, менее выгодны для простого населения, чем увеличение пенсии

на размер реальной инфляции. А вот для госбюджета более выгоден вариант с

выплатами.

Есть и неутешительный прогноз – даже если пенсию индексирую

на размер инфляции, уровень жизни пенсионеров понизится из-за того, что цены на

продукты растут быстрее, чем на все другие товары, а общий процент считается

как среднее. Работающие пенсионеры тоже получат перерасчет с учетом “пенсионных баллов”, но

сумма будет небольшая.

Социальную пенсию

проиндексируют почти на 8% во втором квартале 2022 года, она составит 6401,1

рублей. Государственная пенсия составит 45-75% от зарплаты. Военным и силовикам

пенсии поднимут на 4,3%.

С 1 января 2022 года

вырастут доплаты за иждивенцев, за «северный» стаж и возраст более 80 лет — по

предварительным подсчетам, на 5,8%. С 1 февраля 2022 года также

предположительно на 5,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты ряду категорий

федеральных льготников.