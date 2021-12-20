Что произойдет с пенсионными выплатами в 2022 году
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По действующему законодательству уровень индексации
пенсионных выплат должен быть равен уровню инфляции. В текущем году значения
были разные, так как пенсионный бюджет был сформирован на 3 года. К концу года
будет ясен объем инфляции и в связи с ним пересчитают размер страховой пенсии,
рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
В 2021 году пенсионеры получали разовые выплаты, которые, по
мнению экспертов, менее выгодны для простого населения, чем увеличение пенсии
на размер реальной инфляции. А вот для госбюджета более выгоден вариант с
выплатами.
Есть и неутешительный прогноз – даже если пенсию индексирую
на размер инфляции, уровень жизни пенсионеров понизится из-за того, что цены на
продукты растут быстрее, чем на все другие товары, а общий процент считается
как среднее. Работающие пенсионеры тоже получат перерасчет с учетом “пенсионных баллов”, но
сумма будет небольшая.
Социальную пенсию
проиндексируют почти на 8% во втором квартале 2022 года, она составит 6401,1
рублей. Государственная пенсия составит 45-75% от зарплаты. Военным и силовикам
пенсии поднимут на 4,3%.
С 1 января 2022 года
вырастут доплаты за иждивенцев, за «северный» стаж и возраст более 80 лет — по
предварительным подсчетам, на 5,8%. С 1 февраля 2022 года также
предположительно на 5,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты ряду категорий
федеральных льготников.
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