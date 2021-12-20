 

Экс-глава офиса президента заявил о деградации Зеленского: Не научился управлять страной

20.12.2021, 6:08, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский переживает не самые простые времена. На повестке дня стоят вопросы, требующие незамедлительного решения, но политику не удается с ними справиться.

Кроме того, лидер Незалежной так и не исполнил ключевых обещаний, данных избирателям. Из страны продолжают уезжать граждане, а ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.

В свежем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан подверг критике действующего президента. Деятель заявил, что Зеленский не сумел выйти за рамки телесериала “Слуга народа”. Богдан убежден, что Владимир Александрович вжился в роль.

Бывший соратник отметил, что Зеленский до вступления на президентский пост не работал на государственной службе. Более того, политик не научился управлять страной. “Он деградирует в этом плане”, — цитирует деятеля издание gordonua.com.

Богдан добавил, что Зеленский, по его мнению, постоянно лжет. При этом сам лидер Незалежной думает, что играет определенную роль. Эксперт назвал главную задачу Владимира Александровича — понравиться людям.



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