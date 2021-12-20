 

Будущее марсианских миссий решается в Бурятии

20.12.2021, 5:54, Новости дня
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Три поселка в Бурятии избраны как полигон для испытания новой системы распределения электроэнергии, которая может быть использована при освоении Марса.

Как стало известно, в РФ разработан специальный алгоритм для управления распределением электроэнергии между генераторами, расположенными на изолированных друг от друга объектах.

Система предусматривает не только связь между ними по проводам или электрическим кабелям, но и эффективное управление генераторами, мощности которых должно хватать для всех при работе в экономном режиме. По словам разработчиков, теоретически алгоритм должен снизить нагрузку на сеть вдвое, а также позволить сэкономить значительную часть топливных ресурсов. Однако предложенная система пока не была испытана на практике.



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