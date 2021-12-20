Ученые пояснили, откуда у людей берутся ложные воспоминания

Американские ученые из университета Дьюка провели исследование в фокус-группе из 24 человек, целью которого было выяснить причины появления ложных воспоминаний у людей.

Добровольцам показывали разные видеоролики. Демонстрацию некоторых из них неожиданно прерывали задолго до окончания. Затем, через день или два просили вспомнить сюжет просмотренных роликов. Оказалось, что многие участники экспериментов пытались рассказать даже то, чего им не дали посмотреть.

Дело в том, что неожиданное прерывание показа явилось стрессом для головного мозга, в котором тут же образовывались выбросы ряда гормонов, поясняют ученые. Люди автоматически додумывали сюжеты, пользуясь своей собственной фантазией. А спустя некоторое время они просто забывали, что видели собственными глазами, а что додумали сами. Именно так всегда и возникают ложные воспоминания, говорят специалисты.